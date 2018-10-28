В Дортмунде 45 человек пострадали в ходе столкновений болельщиков с полицией на матче Боруссия - Герта

Фанаты Герты вступили в конфликт с полицейскими после того как сотрудники правопорядка пытались снять один из баннеров с гостевого сектора

В субботу, 27 октября, болельщики берлинской Герты устроили беспорядки на матче чемпионата Германии против дортмундской Боруссии, в результате которых пострадали 45 человек, передает DW.

Сообщается, что беспорядки с участием болельщиков берлинской команды произошли на трибунах, а также в подтрибунных помещениях стадиона Сигнал Идуна Парк в Дортмунде.

Bundesligabegegnung Borussia Dortmund - Hertha BSC - Ausschreitungen von Berlinern Gewalltätern #BVBSC #Dortmund



Am 27. Oktober 2018, kam es im Verlauf der Bundesligabegegnung @BVB + @HerthaBSC im SIP zu Ausschreitungen von Berlinern Gewalttätern.https://t.co/mwhLivx2l4 … … pic.twitter.com/cY9dA7dL3r — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) 27 октября 2018 г.

Фанаты Герты вступили в конфликт с полицейскими после того как сотрудники правопорядка пытались снять один из баннеров с гостевого сектора. При этом фанаты берлинской команды использовали пиротехнику, древки от флагов и другие предметы. В ответ полицейские применили резиновые дубинки и слезоточивый газ.

По заявлению полиции Дортмунда, в результате столкновений ранения получили 45 человек, 35 из которых пострадали от слезоточивого газа. Среди пострадавших - пятеро сотрудников полиции.

На данный момент всем задержанным готовятся обвинения. Число задержанных участников потасовок не сообщается.

Позднее Герта на своем официальном сайте выступила с заявлением, в котором осудила поведение своих фанатов.

"Мы не терпим пиротехники на стадионе. Это запрещено. Мы сделаем все возможное, чтобы определить нарушителей", - говорится в заявлении.

Отметим, что игра завершилась со счетом 2:2.