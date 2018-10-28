В Дортмунде 45 человек пострадали в ходе столкновений болельщиков с полицией на матче Боруссия - Герта

В субботу, 27 октября, болельщики берлинской Герты устроили беспорядки на матче чемпионата Германии против дортмундской Боруссии, в результате которых пострадали 45 человек, передает DW.
Сообщается, что беспорядки с участием болельщиков берлинской команды произошли на трибунах, а также в подтрибунных помещениях стадиона Сигнал Идуна Парк в Дортмунде.
Bundesligabegegnung Borussia Dortmund - Hertha BSC - Ausschreitungen von Berlinern Gewalltätern #BVBSC #Dortmund— Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) 27 октября 2018 г.
Am 27. Oktober 2018, kam es im Verlauf der Bundesligabegegnung @BVB + @HerthaBSC im SIP zu Ausschreitungen von Berlinern Gewalttätern.https://t.co/mwhLivx2l4 … … pic.twitter.com/cY9dA7dL3r
Фанаты Герты вступили в конфликт с полицейскими после того как сотрудники правопорядка пытались снять один из баннеров с гостевого сектора. При этом фанаты берлинской команды использовали пиротехнику, древки от флагов и другие предметы. В ответ полицейские применили резиновые дубинки и слезоточивый газ.
Hier das Video dazu... #BVBBSC pic.twitter.com/4iLXBtqr8f— SK doKtor @RDR2???? (@SK_doKtor) 27 октября 2018 г.
???????????? Bilder vom Angriff der #Hertha Anhänger auf die #Polizei in #Dortmund bei #BVBBSC am Samstag #Bundesliga???????????? pic.twitter.com/yDo871QrGV— Deutsch365 (@deutsch365) 27 октября 2018 г.
По заявлению полиции Дортмунда, в результате столкновений ранения получили 45 человек, 35 из которых пострадали от слезоточивого газа. Среди пострадавших - пятеро сотрудников полиции.
На данный момент всем задержанным готовятся обвинения. Число задержанных участников потасовок не сообщается.
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Позднее Герта на своем официальном сайте выступила с заявлением, в котором осудила поведение своих фанатов.
"Мы не терпим пиротехники на стадионе. Это запрещено. Мы сделаем все возможное, чтобы определить нарушителей", - говорится в заявлении.
Отметим, что игра завершилась со счетом 2:2.
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