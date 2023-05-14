В Донецке слышали серию взрывов, росСМИ заявили о «работе ПВО» — видео
Взрывы в Донецке 14 мая (Фото:Скриншот с видео/Типичный Донецк/Telegram)
Во временно оккупированном Донецке слышали серию взрывов. Российские пропагандисты заявили о якобы «работе ПВО».
Об этом сообщило пропагандистское издание ТАСС.
«Четыре мощных взрыва были слышны в Донецке. По предварительным данным, сработала система ПВО», — говорится в сообщении.
Пропагандисты добавили, что, по информации российских силовых структур, «самые интенсивные обстрелы приходятся на западную часть города, есть попадание в частный сектор в Петровском районе Донецка».