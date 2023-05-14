В Донецке слышали серию взрывов, росСМИ заявили о «работе ПВО» — видео 14 мая, 15:22 Взрывы в Донецке 14 мая (Фото:Скриншот с видео/Типичный Донецк/Telegram)

Во временно оккупированном Донецке слышали серию взрывов. Российские пропагандисты заявили о якобы «работе ПВО».

Об этом сообщило пропагандистское издание ТАСС.

«Четыре мощных взрыва были слышны в Донецке. По предварительным данным, сработала система ПВО», — говорится в сообщении.

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Місцеві телеграм-канали повідомляють про вибухи у Петровському районі Донецька pic.twitter.com/xysePaAJU3 — NV (@tweetsNV) May 14, 2023

Пропагандисты добавили, что, по информации российских силовых структур, «самые интенсивные обстрелы приходятся на западную часть города, есть попадание в частный сектор в Петровском районе Донецка».