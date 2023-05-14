В Донецке слышали серию взрывов, росСМИ заявили о «работе ПВО» — видео

14 мая, 15:22
Поделиться:
Взрывы в Донецке 14 мая (Фото:Скриншот с видео/Типичный Донецк/Telegram)

Взрывы в Донецке 14 мая (Фото:Скриншот с видео/Типичный Донецк/Telegram)

Во временно оккупированном Донецке слышали серию взрывов. Российские пропагандисты заявили о якобы «работе ПВО».

Об этом сообщило пропагандистское издание ТАСС.

«Четыре мощных взрыва были слышны в Донецке. По предварительным данным, сработала система ПВО», — говорится в сообщении.

Видео дня

Пропагандисты добавили, что, по информации российских силовых структур, «самые интенсивные обстрелы приходятся на западную часть города, есть попадание в частный сектор в Петровском районе Донецка».

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Донецк ПВО Взрыв Оккупация Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X