В доме Скрипаля обнаружили двух морских свинок и кота – СМИ

В доме Скрипаля ветеринары нашли кота и двух морских свинок

Ветеринары обнаружили в доме бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери двух морских свинок и кота, сообщает Mirror.

Издание отмечает, что морские свинки умерли от обезвоживания, поскольку длительное время не имели доступа к воде.

Домашний кот остался жив, но он был обнаружен в состоянии сильного стресса. Животное отправили в химическую лабораторию Портон-Даун, чтобы установить, подвергался ли он влиянию нервно-паралитического газа, которым были отравлены Скрипаль и его дочь Юлия. Но из-за плохого состояния ветеринарам пришлось усыпить кота.

По информации издания, тела животных были кремированы из опасений, что они могли контактировать с газом Новичок.

Также, отмечает газета, племянница Сергея Скрипаля Виктория ранее обращалась к британским властям с просьбой выяснить, что происходит с домашними животными.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пошла на поправку. По словам британских медиков, она пришла в сознание и может разговаривать.

5 апреля полиция Британии обнародовала первое официальное заявление Юлии. Она сообщила о своем самочувствии и поблагодарила людей, которые поддержали ее после отравления.

Правительство Великобритании объявило, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок.