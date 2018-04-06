В доме Скрипаля обнаружили двух морских свинок и кота – СМИ

Ветеринары обнаружили в доме бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери двух морских свинок и кота, сообщает Mirror.
Издание отмечает, что морские свинки умерли от обезвоживания, поскольку длительное время не имели доступа к воде.
Домашний кот остался жив, но он был обнаружен в состоянии сильного стресса. Животное отправили в химическую лабораторию Портон-Даун, чтобы установить, подвергался ли он влиянию нервно-паралитического газа, которым были отравлены Скрипаль и его дочь Юлия. Но из-за плохого состояния ветеринарам пришлось усыпить кота.
По информации издания, тела животных были кремированы из опасений, что они могли контактировать с газом Новичок.
Также, отмечает газета, племянница Сергея Скрипаля Виктория ранее обращалась к британским властям с просьбой выяснить, что происходит с домашними животными.
4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.
29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пошла на поправку. По словам британских медиков, она пришла в сознание и может разговаривать.
5 апреля полиция Британии обнародовала первое официальное заявление Юлии. Она сообщила о своем самочувствии и поблагодарила людей, которые поддержали ее после отравления.
Правительство Великобритании объявило, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок.
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