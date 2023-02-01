ФБР провело обыски в загородном доме Байдена 1 февраля, 20:01 Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Сотрудники ФБР в среду, 1 февраля, провели обыск в загородном доме президента США Джо Байдена в Рехобот-Бич, штат Делавэр, в рамках расследования об обращении с секретными документами.

Как сообщает BBC со ссылкой на адвоката главы Белого дома, обыск был спланирован при «полной поддержке» Байдена и проходил по обоюдному согласию, поэтому ордер не запрашивали.

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В ноябре 2022 года при освобождении офисных помещений в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при Университете Пенсильвании (Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement) адвокаты президента США обнаружили там секретные документы. Позже документы также нашли в доме Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр. Президент разрешил Министерству юстиции США обыскать его имущество.

11 января Байден прокомментировал обнаружение партии секретных документов вне его вашингтонского офиса. Президент заявил, что серьезно относится к секретным документам и удивился, узнав, что материалы нашли в офисе аналитического центра, которым он когда-то пользовался.

Секретные документы ранее нашли в домах бывшего вице-президента Майка Пенса и 45-го президента Джо Байдена.

