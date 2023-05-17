Посреди ночи. Неизвестный мужчина проник в дом советника Байдена по нацбезопасности — The Washington Post 17 мая, 10:55 Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

В конце апреля неизвестный мужчина проник в дом советника президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Три источника сообщили изданию, что Секретная служба США расследует, как примерно две недели назад мужчина вошел в дом Салливана посреди ночи и не был обнаружен агентами, охранявшими его дом.

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Неизвестный мужчина вошел в дом Джейка Салливана около трех часов ночи в конце апреля, Салливан столкнулся с человеком, приказав ему уйти. По словам одного из источников, следов взлома в доме не было.

У Салливана есть круглосуточная служба безопасности, однако агенты не знали, что злоумышленник проник в дом, расположенный в районе Вест-Энд в Вашингтоне, пока этот человек уже не ушел, а Салливан не вышел наружу, чтобы предупредить агентов.

По словам людей, проинформированных об инциденте, злоумышленник, похоже, был в состоянии алкогольного опьянения и не мог понять, где он находится. Они заявили, что нет никаких доказательств того, что этот человек знал Салливана или пытался причинить ему вред.

В заявлении Секретной службы говорится, что они начали расследование инцидента и того, как злоумышленник проник в дом Салливана незамеченным.

Агентство заявило, что считает нарушение безопасности предметом серьезного беспокойства.

«Хотя защищаемый не пострадал, мы серьезно относимся к этому вопросу и начали всестороннее расследование для проверки всех аспектов того, что произошло», — заявил представитель Секретной службы Энтони Гульельми в ответ на запрос The Washington Post.