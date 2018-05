В дневнике Анны Франк обнаружили скрытые страницы с анекдотами и мыслями о сексе

Исследователям с помощью цифровой обработки удалось прочесть текст на тайных страницах в дневнике еврейской девочки Анны Франк, ставшей всемирным символом Холокоста.

Как сообщает BBC, они были скрыты за склеенными листами оберточной бумаги.

The @annefrankhouse , with @HuygensING and @NIODAmsterdam, today presented the hidden text on two pages covered up with gummed paper in the first #diary of #AnneFrank, with its red checked cover. Thanks to new technology the text on the hidden pages has now been made legible. pic.twitter.com/cw9z0JnNFI