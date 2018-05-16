В дневнике Анны Франк обнаружили скрытые страницы с анекдотами и мыслями о сексе

Исследователям с помощью цифровой обработки удалось прочесть текст на тайных страницах в дневнике еврейской девочки Анны Франк, ставшей всемирным символом Холокоста.

Как сообщает BBC, они были скрыты за склеенными листами оберточной бумаги.

The @annefrankhouse , with @HuygensING and @NIODAmsterdam, today presented the hidden text on two pages covered up with gummed paper in the first #diary of #AnneFrank, with its red checked cover. Thanks to new technology the text on the hidden pages has now been made legible. pic.twitter.com/cw9z0JnNFI — Anne Frank House (@annefrankhouse) 15 мая 2018 г.

По мнению ученых, таким образом девочка пыталась утаить от близких слишком откровенные мысли.

"Я буду использовать эту испорченную страницу, чтобы записывать "неприличные" шутки", - написала Франк на листе с несколькими перечеркнутыми фразами.

Она также записала там несколько строк о сексе, будто разъясняя кому-то, как "это" происходит,

Кроме того, Франк упомянула в дневнике проституток, о которых ей когда-то рассказывал отец.

"Знаете, зачем девушки Вермахта находятся в Нидерландах? Чтобы служить подстилками под солдат", - говорится в одном из четырех анекдотов на тайных страницах дневника.

При этом сотрудники Музея Анны Франк в Амстердаме отмечают, что она также писала о менструации и собственном половом созревании.

"Никто из тех, кто прочтет эти только что расшифрованные выдержки, не сможет удержаться от улыбки. Эти "неприличные" анекдоты - это просто "классика" у взрослеющих детей. Они, помимо всего прочего, показывают, что Анна, со всеми ее талантами, была прежде всего самой обычной девочкой", - рассказал директор голландского Института по изучению войны, Холокоста и геноцида Франк ван Врие.

Свой дневник девочка написала в период, когда она с 5 июля 1942 года начала прятаться вместе с семьей от нацистов, оккупировавших Нидерланды.

Он был опубликован после ее смерти и приобрел феноменальную популярность во всем мире.

В своем убежище семья Франк прожила 25 месяцев, однако в итоге их обнаружили.

Анна Франк умерла в концлагере, как предполагается, от сыпного тифа, в 1945 году, незадолго до окончания войны.