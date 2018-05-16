В дневнике Анны Франк обнаружили скрытые страницы с анекдотами и мыслями о сексе

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Тайные страницы были спрятаны за склеенными листами оберточной бумаги

Тайные страницы были спрятаны за склеенными листами оберточной бумаги

Исследователям с помощью цифровой обработки удалось прочесть текст на тайных страницах в дневнике еврейской девочки Анны Франк, ставшей всемирным символом Холокоста.

Как сообщает BBC, они были скрыты за склеенными листами оберточной бумаги.

По мнению ученых, таким образом девочка пыталась утаить от близких слишком откровенные мысли.

"Я буду использовать эту испорченную страницу, чтобы записывать "неприличные" шутки", - написала Франк на листе с несколькими перечеркнутыми фразами.

Она также записала там несколько строк о сексе, будто разъясняя кому-то, как "это" происходит,

Кроме того, Франк упомянула в дневнике проституток, о которых ей когда-то рассказывал отец.

"Знаете, зачем девушки Вермахта находятся в Нидерландах? Чтобы служить подстилками под солдат", - говорится в одном из четырех анекдотов на тайных страницах дневника.

При этом сотрудники Музея Анны Франк в Амстердаме отмечают, что она также писала о менструации и собственном половом созревании.

"Никто из тех, кто прочтет эти только что расшифрованные выдержки, не сможет удержаться от улыбки. Эти "неприличные" анекдоты - это просто "классика" у взрослеющих детей. Они, помимо всего прочего, показывают, что Анна, со всеми ее талантами, была прежде всего самой обычной девочкой", - рассказал директор голландского Института по изучению войны, Холокоста и геноцида Франк ван Врие.

Свой дневник девочка написала в период, когда она с 5 июля 1942 года начала прятаться вместе с семьей от нацистов, оккупировавших Нидерланды.

Он был опубликован после ее смерти и приобрел феноменальную популярность во всем мире.

В своем убежище семья Франк прожила 25 месяцев, однако в итоге их обнаружили.

Анна Франк умерла в концлагере, как предполагается, от сыпного тифа, в 1945 году, незадолго до окончания войны.

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