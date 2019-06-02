В деньгах счастье. Как Эстония пытается справиться с массовым оттоком специалистов Сегодня, 09:31 Цей матеріал також доступний українською Sergio Tumminello via Flickr Таллинн, столица Эстонии Sergio Tumminello via Flickr

Эстония, первая в мире построившая цифровое государство, испытывает острый дефицит квалифицированных кадров и пытается поднять уровень жизни до западноевропейских стандартов, пишет журнал НВ.

Автор: Анна Павленко (Киев — Таллинн — Киев)



Эстония первой в мире ввела систему интернет-голосования на выборах и предложила иностранцам электронное гражданство. Сегодня практически любую государственную услугу эстонцы могут получить онлайн. А комфортные условия для развития технологических стартапов сделали небольшую 1,3‑миллионную страну родиной таких всемирно известных брендов, как мессенджер Skype, служба такси Taxify и первый запущенный в массовое использование сервис доставки роботами-курьерами Starship Technologies.

С момента восстановления независимости заработки эстонцев выросли вдесятеро: они получают в среднем 1,3 тыс. евро в месяц — вчетверо больше, чем украинцы, и вдвое больше россиян. А экономика страны растет быстрее, чем общеевропейская: начиная с 2016‑го темп роста ВВП здесь не опускался ниже 3% в год.

И все же уровень жизни в Эс­тонии отстает от стандартов ее северо- и западноевропейских соседей. По данным Евростата, средние затраты эстонских работодателей на оплату труда более чем вдвое ниже среднеевропейского уровня.

В результате молодые эстонцы нередко решаются на эмиграцию, что приводит к дефициту квалифицированных кадров.

Фото: Инфографика НВ

От советского к цифровому

Эстонцы гордятся: их республике более 100 лет. Начало отсчета они ведут не с момента выхода Эстонии из состава СССР, а с 1918 года — провозглашения республики в ходе распада Российской империи. После этого страна недолго сохраняла суверенитет и в 1940 году была оккупирована Советским Союзом.

С момента восстановления независимости в 1991-м стране удалось восстановить демократические институты и поддержать ростки гражданского общества.

Мощным экономическим толчком стало вступление Эстонии в Евросоюз в 2004 году: тогда деньги европейских фондов потекли в проекты дорожной инфраструктуры, развитие сельской местности, в школы и госучреждения. Сегодня структурные фонды ЕС составляют 20% госбюджета Эстонии, причем 5% из этих средств направляются на информационные технологии в министерствах и ведомствах.

Эстония первой в мире сделала возможным интернет-голосование на выборах / Фото: European Parliament/Pietro Naj-Oleari

Тем временем власти сконцентрировались на развитии свободного рынка, улучшении бизнес-климата и ведении взвешенной фискальной политики, которая обеспечила стране сбалансированный бюджет и самый низкий в Евросоюзе внешний долг по отношению к ВВП. Также свои плоды принесла масштабная борьба с коррупцией с применением новых технологий.

Технологии помогают Эстонии не только бороться с коррупцией, но и решать проблему дефицита рабочих рук

Например, после диджитализации уплаты налогов процент зарплат в конвертах упал с 19% в 1999‑м до 13% в 2018‑м. А сама Эстония за это время поднялась с 27‑го на 18‑е место в Индексе восприятия коррупции Transparency International. К слову, Украина в этом списке из 180 стран занимает 120‑ю позицию.

Сократился уровень бытовой коррупции, подчеркивает эстонка Ану Вахтра-Хеллат, которой в 1990‑х не раз приходилось финансово задабривать дорожную полицию и однажды дать взятку, чтобы получить место в садике для одного из своих троих детей.

Технологии помогают Эстонии не только бороться с коррупцией, но и решать проблему дефицита рабочих рук. Так, до внедрения электронных государственных услуг гражданам из‑за нехватки обслуживающего персонала приходилось часами стоять в очередях. Теперь же электронное государство с 2,6 тыс. онлайн-услуг экономит не только время своих граждан, но и почти 1,5 тыс. рабочих мест на госслужбе.



Через интернет и без похода к нотариусу в Эстонии можно купить и продать машину, оформив сделку в онлайн-кабинете водителя. У каждого гражданина есть собственный кабинет пациента для записи к врачу и ведения медицинских дел, а для родителей действует так называемая электронная школа — кабинет, где они могут следить за успеваемостью ребенка.

К слову, школьное образование в Эстонии бесплатное, в детсадах ежемесячная плата составляет около 60 евро, а год обучения в университете — около 1−2 тыс. евро.

Экономит бюджет эстонских семей и бесплатная медицинская страховка, которой государство обеспечивает всех работающих граждан, а также зарегистрированных в кассе страхования от безработицы.

В итоге структура расходов эстонского домохозяйства с тремя детьми выглядит так: на оплату коммунальных услуг уходит 200 евро в месяц, на связь и телекоммуникации — около 60 евро, на еду — до 700 евро, делится Вахтра-Хеллат.

Эстонка живет в собственной квартире, тогда как аренда трехкомнатного жилья в Таллине потребует еще не менее 700 евро в месяц.

Утечка мозгов

В столице Шотландии Эдинбурге аренда жилья обходится вдвое дороже, чем в Таллине, но зарплаты там в разы выше, отмечает 23‑летний Кристьян Эрик Лииве, уроженец Таллина.

Три года назад он покинул родину ради учебы в университете Эдинбурга. Сегодня Лииве по‑прежнему живет в Эдинбурге, хотя и планирует в ближайшие десять лет вернуться на родину.

Наиболее активной группой мигрантов остаются граждане в возрасте от 20 до 40 лет

Каждый год в другие страны Евросоюза эмигрируют тысячи эстонцев. В 2018‑м уехало более 8 тыс., подсчитывают в госагентстве статистики Эстонии. По словам Вробеля, утечка мозгов в Финляндию, Швецию и другие западные страны стала огромной проблемой для небольшого государства.

Наиболее активной группой мигрантов остаются граждане в возрасте от 20 до 40 лет, констатируют в агентстве статистики. В результате если менеджеров, юристов и профессионалов социальной сферы в Эстонии пока хватает, то врачи и учителя, а также инженеры, работники металлургической и машиностроительной отраслей уже в дефиците.

Чтобы вернуть трудовых мигрантов из‑за рубежа, Эстония должна повысить продуктивность труда, что в свою очередь позволит нарастить размер зарплат, полагает Ральф Вробель, профессор экономики в Западно-Саксонском университете Цвиккау в Германии.

«Эстонцы любят свою страну и хотели бы остаться, но разница в доходах пока слишком велика», — рассуждает эксперт.

Пока же для заполнения пробелов на рынке труда эстонцы привлекают иностранцев: развивают университетские программы международного обмена, организовывают конкурсы на стипендии, а IТ-компании приглашают иностранных специалистов, в том числе из Украины.

«Эстонское правительство пытается сделать более комфортными для иностранцев образование и открытие бизнеса, привлекает инвесторов», — подтверждает 26‑летний киевлянин Андрей Горбенко, который в 2015 году отправился на двухлетнее обучение в Таллинский технологический университет, выиграв стипендию на обучение с ежемесячной доплатой 400 евро на бытовые расходы.

Читайте полную версию этого материала в свежем номере журнала НВ — № 19 от 30 мая 2019 года