В День тюльпанов в Нидерландах раздали 200 тысяч цветов

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День тюльпанов в Нидерландах

День тюльпанов в Нидерландах

В Нидерландах отпраздновали седьмой национальный День тюльпанов, раздав 200 тысяч цветов, сообщает УНИАН.

Тысячи человек заполнили главную площадь Амстердама за несколько часов в ожидании открытия праздника. Желающие попасть на мероприятие выстроились в очередь, которая растянулась на примыкающей улице.

На входе раздавали пакеты, куда можно было положить не более 15 тюльпанов. Красные, желтые, белые, пурпурные и оранжевые цветы выставили посреди площади.

День тюльпанов устраивают 500 голландских производителей. Гостей развлекал молодежный оркестр, который исполнял популярные песни. На празднике традиционно выбрали “Тюльпанную девочку”. В этом году ею стала Лиса Смит. Некоторые туристы приехали в Амстердам специально на этот праздник.

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