В Демократической партии заявили о возможности импичмента Трампа Сегодня, 08:10 124 Цей матеріал також доступний українською Член Демократической партии заявляет о возможности импичмента Трампа

Член Демократической партии из Нью-Йорка Джеррольд Недлер, который возглавит Юридический комитет Конгресса в январе 2019 года, заявил о возможности рассмотрения импичмента президента США Дональда Трампа.

По словам Недлера, вопрос импичмента может быть рассмотрен если будет доказано, что Трамп поручил своему юристу заплатить бывшей модели Playboy за молчание об их отношениях, сообщает Радио Свобода.

Недлер отметил, что это может считаться нарушением правил финансирования предвыборной кампании.

"Это может стать нарушением, которое предусматривает импичмент. Является ли такое правонарушение достаточно важным, чтобы этот импичмент оправдать - другой вопрос. Но конечно, эти нарушения предусматривают импичмент, потому что, хотя они и были совершены до того, как этот президент стал президентом, они имели целью нечестное избрания на эту должность", - сказал он.

Летом 2018 года адвокат бывшего юриста Трампа Майкла Коэна обнародовал запись, на которой Трамп обсуждает с Коэном потенциальный платеж бывшей модели Playboy Карен Макдугал, якобы имевшей связь с президентом США. Запись была якобы сделана за два месяца до президентских выборов 2016 года.

Дела, зарегистрированные в суде 7 декабря касаются не только возможных незаконных платежей нынешнего президента, а связей между людьми, которые на него работали, с Россией. Речь идет о Коэне и главе предвыборной кампании Трампа Поле Манафорте