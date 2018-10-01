В деле об убийстве журналиста Кучака в Словакии появился еще один подозреваемый

Генпрокуратура Словакии предъявила обвинение в убийстве журналиста-расследователя Яна Кучака и его девушки четвертому подозреваемому.

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на представителя словацкой прокуратуры, в соучастии в убийстве подозревают 44-летнюю женщину. Ее имя не называется.

По словам адвоката семьи Кучака, женщину считают посредником между заказчиком и исполнителем.

Ранее в убийстве Кучака обвинили троих человек.

Напомним, что 25 февраля 2018 года были найдены мертвыми 27-летний журналист Ян Кучак и его девушка в их доме в городе Велка-Мака. Кучак работал над темой о мошенничестве с деньгами ЕС и возможной причастности к этому итальянской мафии из клана Ндрангета.

Преступление спровоцировало в Словакии массовые протесты, во время которых митингующие требовали отставки главы МВД.

В связи с убийством Кучака премьер-министр Словакии Роберт Фицо подал в отставку. Новым премьером Словакии назначен Петер Пеллегрини. Под его руководством также было сформировано новое правительство.