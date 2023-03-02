Вандалы нарисовали российский флаг на самой известной достопримечательности Копенгагена — фото 2 марта, 17:22 Статуя Русалочки (Фото:Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix/via REUTERS)

В четверг, 2 марта вандалы нарисовали российский флаг на статуе Русалочка в Копенгагене — одном из самых известных туристических объектов Дании.

Об этом сообщает Reuters.

По словам спикера полиции, пока неизвестно, кто стоит за инцидентом.

Дания активно критиковала Россию вместе с другими западными странами в связи с вторжением в Украину.

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110-летняя бронзовая статуя изображает русалку из одноименной сказки датского писателя Ганса Кристиана Андерсена. Она стоит на скале у набережной.

Фото: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix/via REUTERS

Фото: Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard via REUTERS

Фото: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix/via REUTERS