Вандалы нарисовали российский флаг на самой известной достопримечательности Копенгагена — фото
Статуя Русалочки (Фото:Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix/via REUTERS)
В четверг, 2 марта вандалы нарисовали российский флаг на статуе Русалочка в Копенгагене — одном из самых известных туристических объектов Дании.
Об этом сообщает Reuters.
По словам спикера полиции, пока неизвестно, кто стоит за инцидентом.
Дания активно критиковала Россию вместе с другими западными странами в связи с вторжением в Украину.
110-летняя бронзовая статуя изображает русалку из одноименной сказки датского писателя Ганса Кристиана Андерсена. Она стоит на скале у набережной.