Призывать будут с помощью лотереи. В Дании сделали обязательной военную службу для женщин

В Дании на военную службу будут призывать женщин, которым исполнилось 18 лет (Фото: REUTERS/Tom Little//File Photo)

С 1 июля в Дании вступает в силу закон, согласно которому женщины, достигшие 18 лет, могут быть призваны на службу в армию. Об этом сообщили в пресс-службе Вооруженных сил страны.

Там отмечается, что все, кому исполнилось 18 лет после 30 июня 2025 года, должны посетить День вооруженных сил, чтобы узнать о возможности прохождения военной службы.

«Когда мы открываем двери для женщин и мужчин на абсолютно одинаковых условиях, мы используем весь потенциал Дании. Это дает нам большую боевую мощь и посылает четкий сигнал, что датская оборона — это современное сообщество, где каждый может внести свой вклад в оборону Королевства Дания», — отметил начальник штаба обороны Михаэль Виггерс Хильдгаард.

В заявлении Вооруженных сил Дании также сказано, что с 2026 года будет введена новая программа призыва, которая продлится 11 месяцев.

Как сообщает BBC, с 1 июля мужчины и женщины, которым исполнилось 18 лет, должны зарегистрироваться для прохождения оценки на предмет пригодности к военной службе. В первую очередь будут набираться добровольцы, остальное количество будет распределено с помощью системы лотереи, сказано в материале.

До сих пор женщинам в Дании разрешалось проходить военную службу после достижения 18 лет, но на добровольной основе.

Сейчас в датской армии служит примерно 9000 профессиональных военнослужащих.

Ранее министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявлял о немедленных планах страны по приобретению систем противовоздушной обороны короткого радиуса действия у ряда европейских производителей. Системы будут развернуты в стратегически важных районах страны, а их ввод в эксплуатацию запланирован на период с конца 2025 до начала 2027 года.