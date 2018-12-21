В Дании предъявили обвинения сирийцу, который планировал совершить теракт в Копенгагене Вчера, 22:38 33 Цей матеріал також доступний українською По данным правоохранителей, мужчина планировал теракт в Копенгагене

Государственный прокурор Дании сообщил о выдвижении официальных обвинений 31-летнему мужчине, который планировал теракт в Копенгагене, сообщает Reuters.

Теракт, согласно плану, должен был состояться с ножами и взрывчаткой.

Сотрудники полиции Копенгагена арестовали мужчину год назад, и заявили, что он сирийский беженец, искавший убежище в Швеции.

Суд определил, что существовало обоснованное подозрение, что мужчина планировал осуществить атаку в неизвестном месте в Копенгагене в ноябре 2016 года вместе с мужчиной , который был осужден в Германии в июле 2017 года за планирование нападения в Копенгагене.

Подозреваемому предъявлено обвинение по разделу закона, который предусматривает пожизненное лишение свободы.