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В Дании предъявили обвинения сирийцу, который планировал совершить теракт в Копенгагене

Вчера, 22:38
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По данным правоохранителей, мужчина планировал теракт в Копенгагене

Государственный прокурор Дании сообщил о выдвижении официальных обвинений 31-летнему мужчине, который планировал теракт в Копенгагене, сообщает Reuters.

Теракт, согласно плану, должен был состояться с ножами и взрывчаткой.

Сотрудники полиции Копенгагена арестовали мужчину год назад, и заявили, что он сирийский беженец, искавший убежище в Швеции.

Суд определил, что существовало обоснованное подозрение, что мужчина планировал осуществить атаку в неизвестном месте в Копенгагене в ноябре 2016 года вместе с мужчиной , который был осужден в Германии в июле 2017 года за планирование нападения в Копенгагене.

Подозреваемому предъявлено обвинение по разделу закона, который предусматривает пожизненное лишение свободы.

Теги:   Теракт Дания

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