В Дании перед посольствами Египта и Турции подожгли Кораны 26 июля, 10:41 Демонстрация против осквернения Корана в Дании (Фото:REUTERS/Khaled Abdullah)

Во вторник, 25 июля, группа антиисламских активистов подожгла Кораны перед посольствами Египта и Турции в Копенгагене.

Об этом сообщает Reuters.

Это произошло после аналогичных акций протеста, прошедших в последние недели в Дании и Швеции и разгневавших мусульман.

Дания и Швеция заявили, что сожалеют о сожжении священной книги ислама, но не могут предотвратить его в соответствии с правилами, защищающими свободу слова.

Видео дня

На прошлой неделе демонстранты в Ираке подожгли шведское посольство в Багдаде.

Демонстрация, проведенная 25 июля в Копенгагене группой Датские патриоты, последовала за сожжением Корана, устроенным этой группой в понедельник, 24 июля, а также на прошлой неделе перед посольством Ирака. За последний месяц два подобных инцидента произошли в Швеции.

Министерство иностранных дел Турции осудило «продолжающиеся нападки» на Коран, добавив, что власти Дании, допускающие эти действия, не видят «серьезности» результатов, к которым они могут привести.

Турция призвала Данию принять необходимые меры для предотвращения этого «преступления на почве ненависти» к исламу.