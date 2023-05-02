Вместо дипломатов. В Дании для шпионажа Россия может использовать журналистов и бизнесменов — отчет разведки 2 мая, 14:12 Флаги Дании (Фото:Bill Smith/flickr)

РФ хочет вербоваться гражданских и использовать вместо российских дипломатов журналистов и бизнесменов, которые будут шпионить в Дании. Об этом говорится в отчете датской службы безопасности и разведки (PET).

Там считают, что Москва может разместить в стране своих офицеров под прикрытием за пределами диппредставительств или развернуть выездные разведывательные службы, способные все чаще вербовать потенциальные датские источники в России или в третьих странах.

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Среди других методов слежки РФ использует различные формы электронного сбора и кибершпионаж, выяснили в PET.

«Потребность России в информации от стран Запада, в частности Дании, в значительной степени зависит от развития событий в войне РФ против Украины. А значит, угроза со стороны российских спецслужб может угроза со стороны российских спецслужб может измениться в кратчайшие сроки», — говорится в отчете.

По оценке PET, сейчас Москва особенно заинтересована в дискуссиях Копенгагена относительно санкций и военной техники, которую транспортируют в Украину. Там не исключают, что РФ может рассматривать саботаж цепочек поставок.

Весной 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину Дания выслала 15 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Через год выдворение дипломатов РФ из государств мероприятия активизировалось. Например, 15 вероятных шпионов 13 апреля объявила персонами нон грата Норвегия.