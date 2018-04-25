В Далласе задержали стрелка, открывшего огонь в магазине по полицейским

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Стрелка удалось задержать после погони

Стрелка удалось задержать после погони

В полиции задержали мужчину, который открыл стрельбу в магазине стройматериалов в американском Далласе.

Как сообщает ABC со ссылкой на заявление полиции, правоохранители устроили погоню за белой машиной, на которой предположительно скрылся подозреваемый.

29-летний Армандо Хуарес был задержан. Также была задержана женщина, которая находилась с ним.

Ранее сообщалось, что во время стрельбы тяжелые ранения получили два полицейских и один гражданский.

Стрельба произошла в магазине стройматериалов. По словам сотрудников магазина, сначала это было ограбление, а стрельба началась по прибытию полиции.

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