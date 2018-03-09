В Дагестане полицейский застрелил бойца Росгвардии и гражданского - СМИ

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По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве
Фото: mail.ru

По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве

В пятницу, 9 марта, в Дагестане (РФ) в ходе бытового конфликта сотрудник полиции из оружия расстрелял бойца Росгвардии и гражданского, сообщил Интерфаксу информированный источник.

"По уточненной информации, из двух погибших - один боец Росгвардии, второй человек - гражданское лицо", - сказал собеседник агентства.

Сотрудник полиции задержан и находится на допросе. По предварительной информации, между задержанным и убитыми возник конфликт из-за денег.

В МВД по Дагестану ТАСС подтвердили происшествие со стрельбой в селе Герга, отметив, что обстоятельства выясняются.

Источник агентства в силовых структурах республики сообщил, что результате стрельбы погибли два бойца Росгвардии.

Напомним, что в Казани вечером 27 февраля мужчина открыл стрельбу из многоквартирного дома. Нападавший ранил трех человек, один из которых - сотрудник Росгвардии - погиб.

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