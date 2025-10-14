В Дагестане запретили публиковать фото и видео последствий «прилетов» украинских дронов

14 октября, 15:36
В республике Дагестан запретили публиковать фото и видео последствий ударов украинских БпЛА (Фото: Генштаб ВСУ / Facebook)

В республике Дагестан запретили местным жителям публиковать фото и видео последствий ударов дронами. Также нельзя распространять информацию о дислокации сил минобороны и критической инфраструктуре.

Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Меликов, сообщает пропагандистское издание РИА Дагестан.

Как говорится в публикации, меры ввели якобы из соображений безопасности.

Согласно документу, отныне запрещено публиковать в СМИ и интернете фото и видео с последствиями ударов. Также нельзя распространять сообщения с соответствующим содержанием.

Кроме того, запрещено разглашать информацию о применении на территории Дагестана украинских БпЛА, включая данные об их типе, месте запуска, падении, траектории полета и нанесенных ими повреждениях.

Также нельзя распространять информацию о работе систем ПВО, РЭБ и средств борьбы с дронами, расположении военных и критически важных объектов — мостов, энергообъектов, промышленности и тому подобное.

Впрочем, этот запрет не касается чиновников.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Россия Российская агрессия Дагестан Война России против Украины удары по территории РФ

