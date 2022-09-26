Не хотят идти на убой. В Дагестане продолжают протестовать против мобилизации, произошла стычка с полицией 26 сентября, 17:35 Митинг против мобилизации в Дагестане (Фото:Скриншот видео Можем объяснить / Telegram)

В понедельник, 26 августа, в Дагестане снова проходят массовые митинги против мобилизации в РФ. Росгвардия задерживает протестующих.

Об этом сообщает ряд местных Telegram-каналов.

На площади в центре Махачкалы митингующие вступают в стычки с полицией, сообщает Можем объяснить.

Очевидцы говорят, что силовики избивают протестующих, а сотрудники Росгвардии также угрожают журналистам и требуют удалить видео задержаний.

Видео дня

Также силовики применили против митингующих слезоточивый газ. На акцию протеста в Махачкале вышло около 100 человек, сообщает Кавказ.Реалии.

Кроме Махачкалы, протесты проходят в Хасавюрте. Там около 100 человек вышли на улицы против мобилизации. Полиция начала задержания, протестующие им сопротивляются, следует из видео в оппозиционном Telegram-канале 1Adat.

Недовольные мобилизацией также собрались в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии. К ним вышли местные чиновники. Они отказались отвечать на вопрос, сколько мужчин из республики планируется призвать.

25 сентября в столице российской республики Дагестан Махачкале начались масштабные протесты против мобилизации и войны с Украиной.

Также жители села Эндирей в Хасавюртовском районе Дагестана перекрыли федеральную трассу Хасавюрт — Махачкала. В ответ полицейские начали стрелять в воздух.

22 сентября в Дагестане тоже перекрывали федеральную трассу в знак протеста против мобилизации. Это произошло в Бабаюртовском районе.



В этот же день в соцсетях появилось видео бунта возле здания военкомата в Дагестане.



21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении «частичной» мобилизации в РФ.



По официальным данным минобороны РФ, планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Однако, по данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину 1 миллиона россиян. Кремль мобилизует преимущественно представителей нацменьшинств, что свидетельствует о проведении этнических чисток.

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