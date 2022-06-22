«Ротация кадыровцев»: в РФ по улицам прогнали отару овец с нарисованными буквами «Z» — видео 22 июня, 14:37 Цей матеріал також доступний українською В соцсетях провели параллели между овцами и россиянами, которых посылают на убой в Украину (Фото:Varlamov News/t.me)

Жители республики РФ Дагестан решили провести «патриотическую» акцию в поддержку российских войск.

Для этого они прогнали по улице отару остриженных овец, на которых нарисовали букву "Z", символизирующую военные преступления рашистов, а на обнародованное видео наложили песню «Вперед, Россия».

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Такая аналогия вызвала возмущение среди сторонников войны с Украиной, однако более адекватные пользователи соцсетей отнеслись к подобному символизму вполне позитивно.

Некоторые из них отметили схожесть между поведением животных и граждан РФ, которых российских диктатор Владимир Путин посылает на убой.

Другие же провели параллели между перегоном овец и ротацией так называемой TikTok-армии кремлевского ставленника в Чечне Рамзана Кадырова.

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