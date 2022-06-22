«Ротация кадыровцев»: в РФ по улицам прогнали отару овец с нарисованными буквами «Z» — видео

22 июня, 14:37
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В соцсетях провели параллели между овцами и россиянами, которых посылают на убой в Украину (Фото:Varlamov News/t.me)

В соцсетях провели параллели между овцами и россиянами, которых посылают на убой в Украину (Фото:Varlamov News/t.me)

Жители республики РФ Дагестан решили провести «патриотическую» акцию в поддержку российских войск.

Для этого они прогнали по улице отару остриженных овец, на которых нарисовали букву "Z", символизирующую военные преступления рашистов, а на обнародованное видео наложили песню «Вперед, Россия».

Видео дня

Такая аналогия вызвала возмущение среди сторонников войны с Украиной, однако более адекватные пользователи соцсетей отнеслись к подобному символизму вполне позитивно.

https://www.youtube.com/embed/EPuDJtCJbhI

Некоторые из них отметили схожесть между поведением животных и граждан РФ, которых российских диктатор Владимир Путин посылает на убой.

https://twitter.com/Aleksan98306631/status/1539291145846538240
https://twitter.com/Heineken227/status/1539303333533470720
https://twitter.com/raiandrei1/status/1539517894463299584
https://twitter.com/In_a_red_hat/status/1539302842212790273

Другие же провели параллели между перегоном овец и ротацией так называемой TikTok-армии кремлевского ставленника в Чечне Рамзана Кадырова.

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https://twitter.com/BuzzardFart/status/1539356257458470918
https://twitter.com/7aTpuoT_KopblTa/status/1539331808462086145
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Россия Российская агрессия Кадыровцы Животные Рамзан Кадыров Дагестан Овца Война России против Украины

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