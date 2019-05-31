В Цюрихе три человека погибли во время захвата заложников 31 мая, 19:24 Цей матеріал також доступний українською StadtpolizeiZH/Twitter StadtpolizeiZH/Twitter

В пятницу, 31 мая, в Цюрихе вооруженный мужчина захватил в заложники двух женщин, в результате все трое погибли.

Об этом сообщает The Local.

По данным полиции, рано утром в полицию позвонила соседка, которая услышала крики женщин о помощи.

Полиция после приезда вступила в переговоры з мужчиной. Подозреваемый, разговаривая через окно, сообщил, что держит в заложниках двух женщин и убьет их, если полиция не уедет.

Примерно через три часа мужчина сказал, что сдастся через десять минут. Но вскоре после этого в квартире произошла стрельба.

Полиция обнаружила на месте преступления 60-летнего мужчину и двух женщин в возрасте 34 и 38 лет. Они скончались от полученных ранений на месте происшествия.

По предварительным данным, мужчина убил двух женщин, а затем покончил с собой. Его мотивы неизвестны.