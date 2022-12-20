В РФ взорвался газопровод Уренгой — Помары — Ужгород. Трое погибших — видео 20 декабря, 14:36 Трубопровод Уренгой — Помары — Ужгород был построен для прокачку сибирского газа в Европу (Фото:Скриншот видео t.me/nvua_official)

Во вторник, 20 декабря, в Чувашии произошел взрыв на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород.

Как сообщает, в результате происшествия на участке между сел Калинино и Ямбахтино Вурнарского района начался пожар.

Причины взрыва на данное время не известны.

По словам местных властей, перед этим на газопроводе «велись работы эксплуатирующей организацией».

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На данное время есть информация о трех погибших.

Трубопровод для прокачки газа в Европу был построен в начале 80-х, и проходит через российско-украинскую границу в районе Курской и Сумской областей.