В РФ взорвался газопровод Уренгой — Помары — Ужгород. Трое погибших — видео

20 декабря, 14:36
Поделиться:
Трубопровод Уренгой — Помары — Ужгород был построен для прокачку сибирского газа в Европу (Фото:Скриншот видео t.me/nvua_official)

Трубопровод Уренгой — Помары — Ужгород был построен для прокачку сибирского газа в Европу (Фото:Скриншот видео t.me/nvua_official)

Во вторник, 20 декабря, в Чувашии произошел взрыв на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород.

Как сообщает, в результате происшествия на участке между сел Калинино и Ямбахтино Вурнарского района начался пожар.

Читайте также:
Может привести к аварии. Газпром без предупреждения резко увеличил давление на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород

Причины взрыва на данное время не известны.

По словам местных властей, перед этим на газопроводе «велись работы эксплуатирующей организацией».

Видео дня

На данное время есть информация о трех погибших.

Трубопровод для прокачки газа в Европу был построен в начале 80-х, и проходит через российско-украинскую границу в районе Курской и Сумской областей.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Газопровод Уренгой-Помары-Ужгород Взрыв

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X