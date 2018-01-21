В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,4

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Магнитуда подземных толчков составила 6,4 по шкале Рихтера
Фото: Pixabay

Магнитуда подземных толчков составила 6,4 по шкале Рихтера

В чилийском регионе Тарапака произошло землетрясение магнитудой 6,4, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

 Магнитуда подземных толчков составила 6,4 по шкале Рихтера. Очаг залегал на глубине 110 километра.

О жертвах, пострадавших и разрушениях информация не поступала.

Напомним, у берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,3.

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