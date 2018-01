В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,4

В чилийском регионе Тарапака произошло землетрясение магнитудой 6,4, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Магнитуда подземных толчков составила 6,4 по шкале Рихтера. Очаг залегал на глубине 110 километра.

