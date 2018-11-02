02 ноября 2018, пятница

В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,2

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Эпицентр находился в 121 км к северо-востоку от города Икике
Фото: EMSC via Twitter

Эпицентр находился в 121 км к северо-востоку от города Икике

Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщает о том, что в чилийском северном регионе Тарапака произошло землетрясение магнитудой 6,2.

Эпицентр землетрясения находился в 121 км к северо-востоку от города Икике.

Глубина залегания подземных толчков составила 100 км.

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