В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,2

Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщает о том, что в чилийском северном регионе Тарапака произошло землетрясение магнитудой 6,2.
Эпицентр землетрясения находился в 121 км к северо-востоку от города Икике.
Глубина залегания подземных толчков составила 100 км.
Estimated population in the felt area: 1.0 millions inhabitants pic.twitter.com/OnUtQNkbP3— EMSC (@LastQuake) 1 ноября 2018 г.
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