В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,2

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Очаг землетрясения залегал на глубине примерно 75,8 км
Фото: NoticiasChelmevision ‏via Twitter

Очаг землетрясения залегал на глубине примерно 75,8 км

Во вторник, 10 апреля, в Чили произошло сильнейшее землетрясение магнитудой 6,2.

Как сообщает AFP, землетрясение произошло в 7:19 утра по местному времени в 35 км к северу от поселка Пунитаки. Очаг подземных толчков залегал на глубине примерно 75,8 км.

Угрозы цунами на данный момент нет. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Напомним, что 2 апреля в Боливии произошло землетрясение магнитудой 6,8

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