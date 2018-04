В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,2

Во вторник, 10 апреля, в Чили произошло сильнейшее землетрясение магнитудой 6,2.

Как сообщает AFP, землетрясение произошло в 7:19 утра по местному времени в 35 км к северу от поселка Пунитаки. Очаг подземных толчков залегал на глубине примерно 75,8 км.

Угрозы цунами на данный момент нет. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

#UPDATE Strong 6.2-magnitude earthquake shakes north-central Chile at a depth of 75.8 kilometers, but no tsunami alert and no reports of injuries, officials say https://t.co/buck8xoXPJ #Punitaqui pic.twitter.com/96AKZp2uYU