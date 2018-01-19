В Чили Папа Римский помог упавшей с лошади сотруднице полиции

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Франциск вместе с пострадавшей ждал медиков
Фото: www.24-horas.mx

Франциск вместе с пострадавшей ждал медиков

Во время движения по чилийскому городу Икике Папа Римский Франциск остановил свой папамобиль, чтобы помочь упавшей с лошади женщине-полицейскому, передает Reuters.

Франциск вышел из своего транспортного средства и несколько минут ждал вместе с пострадавшей скорой помощи на тротуаре, время от времени разговаривая с ней.

 

Как отмечается, лошадь сбросила сидевшую на ней женщину-полицейского от испуга. По сообщениям властей, женщина не получила серьезных повреждений.

Ранее сообщалось, что Папа Франциск провел в Чили закрытую встречу с жертвами педофилов

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