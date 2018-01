В Чили Папа Римский помог упавшей с лошади сотруднице полиции

Во время движения по чилийскому городу Икике Папа Римский Франциск остановил свой папамобиль, чтобы помочь упавшей с лошади женщине-полицейскому, передает Reuters.

Франциск вышел из своего транспортного средства и несколько минут ждал вместе с пострадавшей скорой помощи на тротуаре, время от времени разговаривая с ней.

