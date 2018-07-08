В Чикаго упал медицинский вертолет, четверо пострадавших

В окрестностях города Чикаго, США, в результате падения эвакуационного вертолета Eurocopter 135 пострадали четыре человека. Об этом сообщает Chicago Tribune.
Отмечается, что вертолет совершил аварийную посадку на траву возле развилки съездов с трассы № 57.
Среди пострадавших был пациент, который в момент инцидента находился в критическом состоянии.
По информации пожарной службы Чикаго, к месту аварии отправилась спецтехника. Также отмечается, что место инцидента оцеплено полицией.
Update EMS Plan 1 for the helicopter crash. Fire companies are picking up, State Police are securing the scene. 4-1-8- Chicago Fire Media (@CFDMedia) 8 июля 2018 г.
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