В Чикаго упал медицинский вертолет, четверо пострадавших

В окрестностях города Чикаго, США, в результате падения эвакуационного вертолета Eurocopter 135 пострадали четыре человека. Об этом сообщает Chicago Tribune.

Отмечается, что вертолет совершил аварийную посадку на траву возле развилки съездов с трассы № 57.

Среди пострадавших был пациент, который в момент инцидента находился в критическом состоянии.

По информации пожарной службы Чикаго, к месту аварии отправилась спецтехника. Также отмечается, что место инцидента оцеплено полицией.

Update EMS Plan 1 for the helicopter crash. Fire companies are picking up, State Police are securing the scene. 4-1-8