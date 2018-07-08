08 июля 2018, воскресенье

В Чикаго упал медицинский вертолет, четверо пострадавших

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Вертолет совершил аварийную посадку возле трассы
Chicago Tribune

Вертолет совершил аварийную посадку возле трассы

В окрестностях города Чикаго, США, в результате падения эвакуационного вертолета Eurocopter 135 пострадали четыре человека. Об этом сообщает Chicago Tribune.

Отмечается, что вертолет совершил аварийную посадку на траву возле развилки съездов с трассы № 57.

Среди пострадавших был пациент, который в момент инцидента находился в критическом состоянии.

По информации пожарной службы Чикаго, к месту аварии отправилась спецтехника. Также отмечается, что место инцидента оцеплено полицией.

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