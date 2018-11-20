20 ноября 2018, вторник

В Чикаго лифт с людьми рухнул с 95 этажа небоскреба

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Иллюстративное фото (небоскреб Sears Tower, Чикаго)

Иллюстративное фото (небоскреб Sears Tower, Чикаго)

Лифт с шестью пассажирами рухнул с 95-го этажа чикагского небоскреба John Hancock Center, жертв и пострадавших нет, сообщает ВВС. 

Инцидент произошел в пятницу, 16 ноября, однако широкую огласку в прессе получил в начале текущей недели.

Лифт с пассажирами, среди которых была беременная женщина, пролетел вниз 84 этажа, остановившись на уровне 11-го. По словам пассажиров, в районе 95-го этажа послышался резкий треск и скрежет металла, кабину окутало облако пыли и она устремилась вниз.

С помощью мобильного телефона пассажирам удалось сразу же вызвать экстренные службы, но из-за сложности доступа к кабине, спасатели смогли добраться до "пленников" лифта лишь через несколько часов. Пострадавших в результате инцидента нет, полиция начала расследование.

По предварительным данным, причиной падения кабины стал обрыв двух тросов лифта, дальнейшему падению помешали оставшиеся в целости тросы.  

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