В территориальных водах Румынии дрон атаковал судно, направлявшееся в Украину

Гражданское судно горит в Черном море после российской атаки беспилотника, 14 июля 2026 года (Фото: REUTERS/Nina Liashonok)

В ночь на 14 ноября в территориальных водах Румынии беспилотник неизвестного происхождения атаковал коммерческое судно Larissa 1 под флагом Палау, направлявшееся в Украину. Об этом сообщает Digi24.

По данным издания, в результате атаки никто из членов экипажа не пострадал. Пожара на борту также не возникло. В то же время дрон повредил грузовой кран судна.

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Министр обороны Румынии Штефан-Раду Опря сообщил, что обстоятельства инцидента расследуются. По его словам, румынские военные координируют действия с Военно-морскими силами, Министерством внутренних дел и Береговой охраной.

Опря также отметил, что накануне в уезде Тулча как минимум дважды объявляли воздушную тревогу в разных районах. По его словам, Румыния фиксирует беспилотники, которые приближаются к ее границам или воздушному пространству либо появляются над водой.

Министр добавил, что соответствующие службы каждый раз реагируют на подобные случаи: выявляют потенциальные угрозы, пытаются их предотвратить и при необходимости уничтожают цели.

Удары РФ по судам в Черном море — главное

С начала октября 2026 года Россия усилила удары по гражданским транспортным судам у границ стран НАТО в акватории Черного моря, в частности вблизи Румынии и Болгарии.

Инфографика: NV

Так, за месяц в результате атак погибли или пропали без вести 34 моряка. По меньшей мере восемь судов были поражены российскими беспилотниками. Четыре из них затонули.

В общей сложности в 2026 году в Черном море было атаковано 570 судов, в результате чего погибли по меньшей мере 40 моряков, тогда как в Ормузском проливе подтверждено 24 случая гибели.

25 октября издание Financial Times назвало Черное море самым опасным судоходным маршрутом в мире.