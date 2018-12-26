В Черном море село на мель судно, незаконно заходившее в закрытые порты Крыма Сегодня, 07:39 616 Цей матеріал також доступний українською Судно шло под флагом Монголии

В Черном море в районе мыса Железный Рог у Таманского полуострова грузовое судно SUROV под флагом Монголии село на мель.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Отмечается, что судно направлялось из порта Турции в порт Кавказ (Россия).

По данным международной идентификационной системы AIS, последняя информация о судне была зафиксирована еще две недели назад.

"В нарушение требований Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года на корабле была отключена автоматическая идентификационная система (AIS). Однако благодаря именно этой системе есть возможность не только своевременно реагировать на аварии судов и оказывать помощь пострадавшим, но и отслеживать нарушения движения судов и незаконного пересечения границ", - подчеркнули в МинВОТ.

Там добавили, что отключение AIS обусловлено незаконным заходом судна SUROV в закрытые порты Крыма. Таким образом компании пытаются избежать ответственности со стороны украинского законодательства, а также не попасть в список компаний-нарушителей, к которым могут применяться международно-правовые санкции.