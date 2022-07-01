В Черном море Болгарии заметили якорную мину 1 июля, 21:50 Флаг Болгарии (иллюстративное фото) (Фото:sapviktor / pixabay)

У берегов Болгарии в Черном море обезвредили замеченную с гражданского судна морскую мину.

Об этом сообщает министерство обороны Болгарии.

Сообщение о плавающей мине поступило от гражданского теплохода около 15:00 30 июня. Устройство обнаружили в 27 морских милях от устья реки Камчия, впадающей в Черное море у Варны.

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На поиски мины отправился очередной вертолет, тральщик и вспомогательные корабли. Ее нашли и около 21:00 — обезвредили путем управляемого подрыва.

Военные специалисты классифицировали устройство как якорную мину типа ЯМ, расположенную в боевом положении.

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