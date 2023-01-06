Россия вывела в Черное и Азовское моря три корабля: носителей Калибров нет

6 января, 18:04
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За сутки, в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом осуществили в Азовское море 22 судна (Фото:facebook.com/okPivden)

За сутки, в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом осуществили в Азовское море 22 судна (Фото:facebook.com/okPivden)

Три российских корабля находятся на боевом дежурстве в Черном и Азовском морях. Носителей Калибров среди них нет.

Об этом говорится в сообщении ВМС ВС Украины в Facebook.

«В Черном море на боевом дежурстве находится один вражеский корабль; в Азовском море на боевом дежурстве находится до двух вражеских кораблей», — сообщают украинские военные.

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ВМС добавили, что за сутки, в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом осуществили в Азовское море 22 судна, из которых 5 судов двигалось из пролива Босфор. А в Черное море через пролив прошли 4 судна.

https://www.youtube.com/embed/OcVtPGosqPc
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Черное море Азовское море Войска РФ Корабли Калибр

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