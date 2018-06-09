В Черногории ураган повредил полсотни домов на побережье Адриатического моря

Ураган повредил около 50 домов на побережье Адриатического моря в Черногории и разрушил объекты инфраструктуры.
Об этом сообщает RTCG.
"Согласно последним данным, стихия повредила 50 жилых домов на территории муниципалитета Герцег-Нови, из которых 34 находятся в поселке Каменари", - сообщили в муниципальном штабе по чрезвычайным ситуациям.
Сейчас экстренные службы и коммунальщики пытаются оценить материальный ущерб, который нанесла стихия.
Кроме жилых домов, ветер повредил крышу больницы Мелине. Также повреждения получили два самолета P180, которые стояли на поле аэропорта Тиват.
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