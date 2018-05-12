В Черногории убили украинку, состояние которой оценивается в 105 млн евро

В городе Которе, Черногория, было найдено тело гражданки Украины Анастасии Лашмановой, денежные активы которой оцениваются примерно в 105 миллионов евро. Об этом сообщает черногорское издание FOS.

Тело с ножевыми ранениями и со следами насилия было найдено в квартире женщины.

Бизнес-леди жила в Черногории около трех лет. Лашманова была директором компаний Mimoza group и Sea trade, а также обладательницей трех курортов в роскошном комплексе Porto Montenegro в Тиват. Кроме того, женщина владела комплексом Perla и салоном красоты Femme fatale.

Мотив убийства пока не известен, однако источник FOS отмечает, что исключена версия убийства из-за ограбления квартиры.

Ранее сообщалось, что в Черногории прострелили ногу журналистке издания Vijesti Оливере Лакич, которая критически освещала ситуацию в стране.