В Черногории убили украинку, состояние которой оценивается в 105 млн евро

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Анастасия Лашманова

Анастасия Лашманова

В городе Которе, Черногория, было найдено тело гражданки Украины Анастасии Лашмановой, денежные активы которой оцениваются примерно в 105 миллионов евро. Об этом сообщает черногорское издание FOS.

Тело с ножевыми ранениями и со следами насилия было найдено в квартире женщины.

Бизнес-леди жила в Черногории около трех лет. Лашманова была директором компаний Mimoza group и Sea trade, а также обладательницей трех курортов в роскошном комплексе Porto Montenegro в Тиват. Кроме того, женщина владела комплексом Perla и салоном красоты Femme fatale.

Мотив убийства пока не известен, однако источник FOS отмечает, что исключена версия убийства из-за ограбления квартиры.

Ранее сообщалось, что в Черногории прострелили ногу журналистке издания Vijesti Оливере Лакич, которая критически освещала ситуацию в стране.

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