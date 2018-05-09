В Черногории прострелили ногу журналистке, которая критически освещала ситуацию в стране

Оливера Лакич в последнее время писала о контрабанде сигарет и причастности к этому полиции

В Черногории прострелили ногу журналистке издания Vijesti Оливере Лакич, которая критически освещала ситуацию в стране.

Об этом сообщает издание Vijesti.

Женщину подстрелили у ее дома в Подгорице, на том же месте, где ее шесть лет назад избили.

Когда женщина упала на землю, то увидела как с места происшествия бегут по меньшей мере два человека.

Сейчас состояние Лакич стабильное, она находится в больнице.

По информации полиции, один из злоумышленников преследовал ее еще от редакции. В полиции обещают сделать все возможное, чтобы поймать нападающих.

"У меня нет слов, как такое возможно. Как долго это будет происходить в этой замечательной Черногории. Ни одно нападение на нее не расследовали. Многие материалы, которые она писала, указывают на преступления, и их не расследуют", - сказал шеф-редактор Vijesti Михайло Йовович.

Власти Черногории осудили нападение. Премьер Душко Маркович выступил с требованием быстрого и эффективного расследования.

Оливера Лакич в последнее время писала о контрабанде сигарет и причастности к этому полиции и Агентства нацбезопасности Черногории.

Ранее сообщалось, что журналиста задержали в прямом эфире на митинге в Москве.