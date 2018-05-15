В Черногории объявили в розыск подозреваемого в убийстве украинки с миллионным состоянием - СМИ

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Становича могут арестовать за убийство украинки
Фото: Arsenije Stanović via Facebook

Становича могут арестовать за убийство украинки

Полиция Черногории объявила в розыск и выдала ордер на арест Арсения Становича, которого подозревают в убийстве украинки Анастасии Лашмановой, пишут Vijesti со ссылкой на правоохранителей.

По данным СМИ, 22-летний Станович был в отношениях с украинкой.

Он является сыном главы пограничного подразделения международного аэропорта Тиват.

Напомним, в черногорском Которе было найдено тело Анастасии Лашмановой с ножевыми ранениями и со следами насилия. Украинка руководила несколькими компаниями в Черногории и была владелицей трех курортов и салона красоты. Ее состояние оценивают примерно в 105 миллионов евро.

В МИД подтвердили факт смерти украинки. Прокуратура начала расследование дела.

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