В Черногории российские туристы устроили дебош. Их избили стульями

20 июля, 18:19
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Место инцидента (Фото:Скриншот видео Vijesti)

Место инцидента (Фото:Скриншот видео Vijesti)

В курортном поселке Черногории вблизи Будвы Рафаиловичах работники бара избили российского посетителя.

Соответствующее видео было опубликовано в Сети.

По предварительной информации, гражданин РФ оскорблял местных жителей и официантов, после чего произошла драка.

Все началось с того, что четверо россиян в состоянии алкогольного опьянения выехали на набережную, где едва не сбили мотоциклиста.

Видео дня

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По свидетельству очевидцев, перекрыв своим авто набережную, они сначала снесли туристическое агентство, а затем напали на официанта соседнего ресторана, ранив ему голову.

Впоследствии граждане РФ применили физическую силу к владельцу заведения, после чего другие его сотрудники пытались помешать им снести еще и ресторан.

Видео, которое попало в соцсети, сняли, когда сотрудники начали выгонять россиян и бить их стульями.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Черногория Война России против Украины

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