Солидарны с ЕС. МИД Черногории предлагает отменить безвизовый режим для граждан РФ

11 сентября, 16:52
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Флаг Черногории (Фото:Lassi Kurkijärvi/flickr)

Флаг Черногории (Фото:Lassi Kurkijärvi/flickr)

В Министерстве иностранных дел Черногории предлагают приостановить действие безвизового соглашения с Россией.

Об этом заявил глава ведомства Ранко Кривокапич, сообщает издание Dan.

Министр выступил с таким предложением после того, как Совет ЕС утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.

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«Черногория является преданным партнером Европейского Союза, и министр иностранных дел считает, что наша страна должна быть полностью солидарна с ЕС в этом решении, как это было до сих пор», — заявили в МИД.

Как пишет издание, в случае поддержки правительством Черногории этой инициативы россияне смогут въезжать в страну только при наличии визы. Соглашение о безвизовых поездках граждан РФ и Черногории действует между странами с 2008 года.

С 1 июня по 14 августа 2022 года государственную границу на въезде в Черногорию пересекли 48 193 гражданина РФ, что на 15% больше, чем за тот же период 2021 года, отмечает Dan.

31 июля министры иностранных дел ЕС достигли политического соглашения о том, чтобы полностью приостановить упрощенную процедуру выдачи виз гражданам страны-агрессора России.

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Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва заявили, что готовы принять «национальные меры», чтобы сократить количество въезжающих в их страны россиян, пока ЕС не примет коллективное решение. Против полного визового запрета выступают некоторые страны ЕС, среди которых Германия и Франция.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призывал ввести полный визовый запрет для граждан РФ. Он убежден, что это могло бы стать одной из самых действенных мер против России.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Евросоюз Визы Безвизовый режим Россияне Черногория Безвиз Война России против Украины

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