В РФ мобилизованный россиянин убил своего командира

28 декабря, 12:49
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Конфликт между военнослужащими ВС РФ произошел в штабном вагоне (Фото:mil.ru)

Конфликт между военнослужащими ВС РФ произошел в штабном вагоне (Фото:mil.ru)

В Челябинской области РФ российский военный убил своего командира.

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Как сообщает Медуза, инцидент произошел в купе штабного вагона воинского эшелона на станции Мисяш.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мобилизованный старший сержант начал избивать также призванного из запаса капитана, в результате чего тот скончался от полученных травм на месте происшествия.

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Причины конфликта между военнослужащими ВС РФ не уточняются.

За «насильственные действия в отношении начальника, совершенные в период мобилизации» задержанному грозит от пяти до 15 лет лишения свободы.

https://www.youtube.com/embed/gT1GnwbpGtg
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Мобилизация Российские военные Убийство Война России против Украины

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