В Чехии рассматривают возможность отставки премьер-министра из-за скандала с вывозом его сына в Крым

В Чехии партия социал-демократов, которые являются партнерами по коалиции с партией премьер-министра страны Андрея Бабиша ANO, рассматривают вариант замены главы правительства на фоне скандала с якобы похищением сына Бабиша и его вывозом в оккупированный Крым.

Как сообщает Novinky.cz, 13 ноября социал-демократы проведут встречу с партией ANO и премьер-министром, чтобы услышать от него разъяснения относительно этих обвинений.

Отмечается, что социал-демократы рассматривают вариант добровольной отставки премьера, после чего его заменит другой представитель ANO. Таким образом после ухода Бабиша его преемник из ANO сформирует новый кабинет на тех же основаниях, что и сегодня.

Если в ANO не согласятся на такой план, то социал-демократы не исключают возможности роспуска парламента и досрочных выборов.

Ранее сын премьер-министра Чехии Андрей Бабиш-младший заявил, что отец насильно отправил его в оккупированный Крым ради сокрытия фактов своей коррупционной деятельности. Сам Бабиш опроверг слова сына, и добавил, что тот "страдает психическим расстройством".

В Генпрокуратуре Чехии заявили о проведении проверки заявления сына премьера.