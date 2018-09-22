В Чехии намерены упростить получение гражданства для закарпатцев

Украинским потомкам чехословацких мигрантов могут упростить получение ПМЖ в ЕС

Правительство Чехии рассматривает закон, который позволяет потомкам чехословацких мигрантов получить чешское гражданство по упрощенной процедуре, сообщает Mukachevo.net со ссылкой на пресс-службу правительства Чехии.

Если закон вступит в силу, претенденты на чешское гражданство могут его получить на основании документа, подтверждающего утрату чешского или чехословацкого гражданства одним из родителей, либо дедушкой или бабушкой.

Это позволяет многим закарпатцам претендовать на гражданство Чехии, поскольку Закарпатье под названием Подкарпатская Русь входила в состав Чехословакии с 1919 по 1938 годы.

Ранее сообщалось о выдаче украинцам венгерских паспортов в Береговом на Закарпатье. СМИ обнародовали видео, тайно снятое в консульстве Венгрии, на котором новоиспеченные венгерские граждане под бокал шампанского присягают на верность Венгрии и получают документы.