В Чехии на складе с нефтепродуктами произошел пожар

Население соседней деревни попросили не открывать окна и двери

В Чехии в районе Кромержиж на государственной компании на складе с нефтепродуктами произошел пожар, сообщает Idnes.

Как сообщается, в результате загорания один человек получил травму на месте.

"Пострадавший получил травмы головы и переломы ног. Он в больнице не в опасном для жизни состоянии", - говорится в сообщении.

Изначально сообщалось, что горят две цистерны и существует риск того, что огонь может перекинуться на другие. Однако, позже выяснилось, что пожар произошел в раздаточном устройстве, и резервуары с горючим не были затронуты.

Сообщается, что позже пожар был локализован. На месте остаются сотня пожарных.

По предварительной информации, причиной пожара стал сбой в работе технологического оборудования.

Население соседней деревни попросили не открывать окна и двери.