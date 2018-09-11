В Чехии на складе с нефтепродуктами произошел пожар

В Чехии в районе Кромержиж на государственной компании на складе с нефтепродуктами произошел пожар, сообщает Idnes.
Как сообщается, в результате загорания один человек получил травму на месте.
"Пострадавший получил травмы головы и переломы ног. Он в больнице не в опасном для жизни состоянии", - говорится в сообщении.
Изначально сообщалось, что горят две цистерны и существует риск того, что огонь может перекинуться на другие. Однако, позже выяснилось, что пожар произошел в раздаточном устройстве, и резервуары с горючим не были затронуты.
Сообщается, что позже пожар был локализован. На месте остаются сотня пожарных.
По предварительной информации, причиной пожара стал сбой в работе технологического оборудования.
Население соседней деревни попросили не открывать окна и двери.
Loukov, výbuch Čepra.@CT24zive pic.twitter.com/f2C3HFTYjF— Petduk (@Petduk) 10 сентября 2018 г.
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