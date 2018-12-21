В Чехии на шахте произошел взрыв метана: есть погибшие, около десяти человек пропали без вести Сегодня, 00:29 325 Цей матеріал також доступний українською Все пострадавшие, вероятнее всего, являются гражданами Польши Фото: HN - Jiří Zerzoň

В четверг, 20 декабря, на шахте ČSM, расположенной около города Карвина на северо-востоке Чехии, взорвался метан.

Как передает местный телеканал Česká televize 24, по последним данным в результате взрыва погибли пять человек, десять человек получили ранения и еще восемь - пропали без вести.

По предварительной информации, все пострадавшие, вероятнее всего, являются гражданами Польши.

5 lidí zemřelo po důlním neštěstí na Karvinsku. Zraněných je asi deset, jsou v nemocniční péči, někteří na popáleninové klinice Fakultní nemocnice Ostrava. V podzemí dál pracují báňští záchranáři. pic.twitter.com/3OqdswcRje — ČT24 (@CT24zive) 20 декабря 2018 г.

Как сообщил журналистам представитель дирекции предприятия Иво Челеховский, взрыв накопившегося метана произошел на одном из северных участков подземных туннелей шахты. По его словам, взрывом разрушены "некоторые участки, на которых проходили работы".

Он также заявил, что в шахте были установлены датчики, которые должны выявлять и предупреждать об опасных концентрациях метана в воздухе.

"У меня нет информации, что датчики не работали. Когда все спасательные работы завершатся, специальная комиссия по расследованию начнет работу, чтобы выяснить точные причины, по которым произошло воспламенение метана", - добавил Челеховский.

Důlní neštěstí na Karvinsku má už 5 obětí, osm lidí se stále pohřešuje, potvrdil to mluvčí OKD. Zraněných je asi deset, jsou v nemocniční péči. Důlní neštěstí v Dole ČSM postihlo hlavně polské horníky. Pro OKD je zajišťuje zprostředkovatelská firma. pic.twitter.com/7yKHDaQsra — Události Ostrava (@UdalostiOstrava) 20 декабря 2018 г.

Сейчас на месте взрыва ведутся спасательные работы. Все работы на шахте ČSM остановлены, предпринимаются экстренные меры для подъема горняков на поверхность, на месте задействованы горноспасательные отряды, пожарные и медики.