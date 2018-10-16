В Чехии арестовали граждан РФ за взлом системы выдачи вида на жительство

Правоохранительные органы Чехии арестовали восемь граждан России и Вьетнама за незаконное вмешательство в систему выдачи вида на жительство.
Как сообщает Aktualne.cz, таким образом киберпреступники нарушили деятельность Министерства иностранных дел страны.
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По данным следствия, манипулируя за деньги выдачей видов на жительство, злоумышленники сумели заработать несколько миллионов долларов.
Хакеров обвинили в незаконном доступе к компьютерным системам и носителям информации.
Кроме того, четырем из них инкриминируют отмывание средств, полученных преступным путем.
При этом, сколько среди арестованных киберпреступников граждан России, а сколько Вьетнама, не сообщается.
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