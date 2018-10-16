16 октября 2018, вторник

В Чехии арестовали граждан РФ за взлом системы выдачи вида на жительство

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Арестованные хакеры заработали незаконной деятельностью несколько миллионов долларов

Арестованные хакеры заработали незаконной деятельностью несколько миллионов долларов

Правоохранительные органы Чехии арестовали восемь граждан России и Вьетнама за незаконное вмешательство в систему выдачи вида на жительство.

Как сообщает Aktualne.cz, таким образом киберпреступники нарушили деятельность Министерства иностранных дел страны.

По данным следствия, манипулируя за деньги выдачей видов на жительство, злоумышленники сумели заработать несколько миллионов долларов.

Хакеров обвинили в незаконном доступе к компьютерным системам и носителям информации.

Кроме того, четырем из них инкриминируют отмывание средств, полученных преступным путем.

При этом, сколько среди арестованных киберпреступников граждан России, а сколько Вьетнама, не сообщается.

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