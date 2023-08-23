Жестоко избил. В Чехии мужчина напал на двух украинок, узнав их национальность 23 августа, 12:01 Полиция Чехии (Фото:Mike Brocklebank/www.flickr.com)

В Чехии мужчина побил двух женщин после того как узнал, что они из Украины.

Об этом сообщает Novinky.

Инцидент произошел в воскресенье, 13 августа.

По информации издания, женщины сидели и разговаривали на тротуаре, когда подъехала машина и водитель спросил, из Украины ли они. Когда Лилия и ее подруга Татьяна, кивнули головами, он проехал еще немного и сразу вернулся к двум женщинам.

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Затем он жестоко напал на украинок. В результате одна из женщин попала в больницу с разбитым лицом.

«Мы с детьми пошли на карусель. Потом мы с Лилей сели на тротуаре и разговаривали. К нам подъехала Skoda Octavia с прицепом, и мужчина за рулем спросил, не из Украины ли мы. Потом он проехал несколько метров, оставил машину заведенной и вернулся к нам», — описала ситуацию, предшествовавшую самому нападению, украинка.

По ее словам, мужчина сначала начал их ругать, а затем напал на них.

«Сначала меня трижды ударили по лицу. Затем он начал тянуть меня за волосы, чтобы поднять. Он тут же набросился на Лилю», — описала события Татьяна.

Женщина рассказала, что затем она подбежала к его машине и вытащила ключ из замка зажигания, чтобы он не смог уехать.

«Я уже собиралась вызвать полицию, когда двое других мужчин подошли ко мне сзади и ударили в спину, от чего я уронила ключ на землю. Первый нападающий поднял его, сел в машину и уехал. Навстречу нам уже шли две молодые девушки и парень, которые вызвали полицию и скорую помощь, потому что Лиля лежала на земле, из лица текла кровь», — сказала Татьяна.

Вторая из украинок мало что помнит.

«Я помню три удара», — сказала она.

Женщина очнулась только в больнице.

Согласно медицинскому заключению, у нее открытый перелом челюсти, а также перелом скулы и костей носа.

Пресс-секретарь полиции Ева Червенкова сообщила, что ее коллеги изучают все обстоятельства дела.

