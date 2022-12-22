«Путина нужно победить». В Чехии завершила подготовку первая группа украинских военных 22 декабря, 20:08 Подготовка украинских военнослужащих в Чехии (Фото:Минобороны Чехии)

В среду, 22 декабря, в Чехии первая группа украинских военных завершила подготовку, проходившую с 4 декабря под руководством чешской армии.

Об этом сообщает iDNES.cz.

В материале говорится, что первая группа украинских военных завершила обучение на Либавском военном полигоне в Оломоуце.

Во время учений новички и опытные бойцы с фронта учились у чехов базовым военным навыкам, в частности стрельбе из автомата или управлением БМП, а также командным навыкам. В ответ украинские военные передали свой опыт ведения реальных боев.

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Министр обороны Чехии Яна Чернохова, представители армии и Оломоуцкого края посетили украинское подразделение, которое сейчас ожидает отправки в Украину.

Подготовка украинских военнослужащих в Чехии / Фото: Минобороны Чехии

«Чехия стоит за вами. Вы — герои для чешских солдат и для граждан Чешской Республики… Военного преступника Путина нужно победить», — сказала Чернохова.

Начальник Генштаба Вооруженных Сил Чехии Карел Жехка заверил украинских коллег в поддержке чешской армии и пожелал «скорейшей победы».

По первоначальному плану, до конца следующего года предстоят еще четыре учебных тура. Первый из них запланирован на конец января.