В преддверии зимы в Чехии возрос интерес к поддержке Украины (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

В Чехии организаторы сборов в поддержку Украины сообщили о рекордном интересе к ним в этом году. Этому способствуют, в частности, президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск. Правда, невольно.

Об этом сообщает ряд изданий, в частности Novinky.cz и iDNES.cz.

В этом году пожертвования на сбор уже превысили прошлогодние показатели: в прошлом году неравнодушные люди пожертвовали 384 миллиона крон (более 785 млн грн).

Реклама

«Мы уже на 2,5 миллиона крон опережаем прошлогодний результат», — рассказал Мартин Ондрачек из инициативы Dárek pro Putina («Подарок для Путина»), которая с февраля 2022 года организует сборы средств на закупку оружия для украинской армии и помощь гражданскому населению.

По его прогнозам, при такой динамике в этот раз могут собрать 450 миллионов крон — это более 920 миллионов гривен.

Волонтеры объясняют рекордный интерес к помощи Украине несколькими факторами, в частности затяжным характером войны, жестокостью российских атак на гражданское население, а также отдельными заявлениями и действиями мировых лидеров и известных деятелей.

«Главные инфлюенсеры нашего сбора — Дональд Трамп и Илон Маск. На многие их конкретные заявления и поступки люди реагируют тем, что присылают нам деньги», — говорит Мартин Ондрачек.

Одним из «катализаторов» поддержки становятся также ограничения и отключения Starlink, отметил Ондрачек.

«Всё больше людей понимают, что Украина действительно нуждается в этом оружии. К тому же доноры, образно говоря, пытаются восстановить репутацию Чехии, прекратившей поставки оружия», — добавил автор инициативы.

Помимо оружия и боеприпасов, инициатива собирает средства и на невоенную помощь, в частности на антидроновые сети, генераторы и аккумуляторы.

Существует интерес и к сбору средств на гражданские нужды — о рекордной активности благотворителей сообщает также церковь. Оломоуцкий архиепархиальный благотворительный фонд (ACHO), организующий акцию «Рождественский подарок» для детей, сообщил, что в этом году получил подарки для рекордного числа детей — 500 человек из шести украинских городов. Доставить их планируют в начале января.