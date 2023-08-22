Больше чем на треть. Чехия сократила льготы для украинских беженцев 22 августа, 12:09 Чехия (Фото:Adam Górka / Pixabay)

Чехия ужесточила условия предоставления помощи украинским беженцам и определила группы незащищенных лиц, на которых будет сосредоточена помощь от государства.

Об этом сообщает Seznam Zprávy.

Сообщается, что такое решение было принято с целью экономии государственных средств, а расходы на беженцев уменьшились более чем на треть.

Видео дня

По данным Министерства труда и социальных вопросов и Министерства финансов Чехии, еще в июне Чехия выделила почти 1,7 миллиарда крон на гуманитарную помощь. В июле расходы упали примерно до 1,1 миллиарда крон.

Отмечается, что экономия связана с пятой поправкой к закону Lex Ukraina, которая вступила в силу в июле и изменила размер выплат украинским беженцам.

Издание сообщает, что лишь часть людей, находящихся под временной защитой, все еще имеют право на оплачиваемое жилье после шестого месяца пребывания в Чехии.

С июля Чехия начала придерживаться разницы в оказании помощи «неуязвимым» и «уязвимым» группам лиц.

К «уязвимым» лицам относятся:

дети до 18 лет,

студенты до 26 лет,

лица, осуществляющие уход за детьми в возрасте до шести лет,

беременные женщины,

лица старше 65 лет,

лица с инвалидностью

лица, осуществляющие уход за людьми с инвалидностью.

После шести месяцев пребывания в Украине после предоставления временной защиты взрослому лицу будет возмещено 3130 крон, а незащищенному лицу 4860 крон.

По данным Министерства труда и социальных дел Чехии, наибольшее падение зафиксировано в выплате гуманитарной помощи. В июле было выплачено 382 миллиона крон помощи, что означает экономию почти 417 миллионов крон по сравнению с июнем.

Министр труда и социальных дел Мариан Юречка также объяснил уменьшение помощи тем, что из-за изменения условий поддержки согласно Lex Ukraina, часть беженцев из страны вернулась на родину, кроме того, больше украинцев начали работать.

«Это, очевидно, также повлияло на занятость, которая все еще растет», — подчеркивает Юречка.

В июле, по данным Бюро труда, почти 110 тысяч беженцев с временной защитой работали.

Юречко пообещал, что будет «внимательно следить» за динамикой изменений в августе и сентябре и заявил, что «не говорит, что этот вопрос закрыт».

«Я понимаю, что людям нужны месяцы, чтобы сориентироваться и найти работу, но если кто-то здесь полтора года, то его поддержка будет продолжать уменьшаться», — пояснил он, как дальше должна развиваться поддержка беженцев войны.

По ее словам, в августе количество выплаченных льгот, вероятно, снова возрастет — ведь те, кто заинтересованы в льготе, уже будут проинформированы и будут обращаться за помощью.

Ранее сообщалось, что Чехия разрабатывает специальную программу по добровольному возвращению беженцев в Украину. Она, в частности, предусматривает оказание помощи и возмещение части расходов при возвращении.

17 августа платформа Опендатабот сообщала, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину за границу выехали и не вернулись 2,4 млн украинцев. Активнее всего домой украинцы начали возвращаться во втором полугодии 2022 года.

17 августа платформа Опендатабот сообщала, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину за границу выехали и не вернулись 2,4 млн украинцев. Активнее всего домой украинцы начали возвращаться во втором полугодии 2022 года.