В Чехии судят учительницу, которая отрицала войну и рассказывала ученикам о «нацистах в Украине» 27 апреля, 20:53 Мартина Беднаржова (слева) (Фото:via Novinky)

В Чехии судят бывшую учительницу чешского языка в начальной школе Мартину Беднаржову, которая в апреле прошлого года рассказывала ученикам, что «в Киеве ничего не происходит», а украинцы «убивали русское население на Донбассе».

Об этом сообщает Novinky.

5 апреля 2022 года уволенная учительница пражской школы утверждала ученикам восьмого класса, что в Киеве «нет конфликта».

«Когда смотришь на Киев, какие там камеры из города […] там вроде бы ничего не происходит», — говорила Беднаржова.

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Когда дети возразили, что они видели в новостях, как Киев горит, она спросила их, имеют ли они в виду новости чешского телевидения, а затем пояснила, что «нужно искать информацию в нескольких источниках»: «ČT 1 принадлежит к группе СМИ, связанных с миллиардером Соросом. И мы точно знаем, кому она принадлежит».

Слова учительницы на уроке записал и опубликовал один из учащихся. Из этих записей стало известно, что преподавательница рассказывала детям и другие тезисы российской пропаганды. Например, об «убийствах российского населения на Донбассе» с 2014 года и «украинских нацистах», которые «с людей заживо сдирали кожу, детей убивали».

С урока продолжительностью 45 минут учащиеся сделали запись на 18 минут, поэтому Беднаржова заявила, что ее слова были вырваны из контекста.

После того как запись урока стала публичной, директор школы запретила учительнице выходить на работу, а в прошлом мае ее уволили. В ответ учительница подала в суд на своего бывшего работодателя, но суд отклонил иск Беднаржевой, заявив, что считает увольнение «полностью оправданным».

26 апреля 2023 года Окружная прокуратура Праги направила обвинительный акт против учительницы по обвинению о признаках преступления отрицания, одобрения и оправдания геноцида. Так, Беднаржевой грозит от шести месяцев до трех лет лишения свободы, если ее признают виновной.