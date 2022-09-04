В Чехии рухнула 15-метровая карусель, пострадали 17 человек

4 сентября, 06:11
Поделиться:
Люди получили травмы, когда аттракцион упал на землю, но продолжал вращаться (Фото:СКТ/Петр Сznapka)

Люди получили травмы, когда аттракцион упал на землю, но продолжал вращаться (Фото:СКТ/Петр Сznapka)

В городе Гавиржов на северо-востоке Чехии во время народных гуляний рухнула цепная карусель. Ранения получили 17 человек, большинство из которых — дети.

Об этом сообщает Ceske Noviny.

Авария произошла около 15:15 в субботу, 3 сентября, в центре города. Конструкция с сиденьями карусели возвышалась над центральной колонной на высоту около 15 метров.

Видео дня

По мере спуска вращение должно было закончиться, однако из-за технической неисправности этого не произошло.

Полиция сообщила, что люди получили травмы, когда аттракцион упал на землю, но продолжал вращаться.

«Они получили травмы из-за того, что врезались в перила. Мы расследуем, что произошло», — сказал представитель Моравско-Силезской полиции.

Читайте также:
В Днепре на железнодорожном вокзале упала люстра, теперь их проверят на всех украинских вокзалах

Представитель экстренных служб добавил, что на место прибыли пять бригад скорой медицинской помощи. Большинство пострадавших получили травмы легкой и средней степени тяжести. Травмы двух людей тяжелые, но их жизни ничего не угрожает.

Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Чехия Карусель

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X