В Чехии рухнула 15-метровая карусель, пострадали 17 человек 4 сентября, 06:11 Люди получили травмы, когда аттракцион упал на землю, но продолжал вращаться (Фото:СКТ/Петр Сznapka)

В городе Гавиржов на северо-востоке Чехии во время народных гуляний рухнула цепная карусель. Ранения получили 17 человек, большинство из которых — дети.

Об этом сообщает Ceske Noviny.



Авария произошла около 15:15 в субботу, 3 сентября, в центре города. Конструкция с сиденьями карусели возвышалась над центральной колонной на высоту около 15 метров.

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По мере спуска вращение должно было закончиться, однако из-за технической неисправности этого не произошло.

Полиция сообщила, что люди получили травмы, когда аттракцион упал на землю, но продолжал вращаться.

«Они получили травмы из-за того, что врезались в перила. Мы расследуем, что произошло», — сказал представитель Моравско-Силезской полиции.

Представитель экстренных служб добавил, что на место прибыли пять бригад скорой медицинской помощи. Большинство пострадавших получили травмы легкой и средней степени тяжести. Травмы двух людей тяжелые, но их жизни ничего не угрожает.

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